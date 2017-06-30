Российские военные из Центра примирения враждующих сторон в Сирии передают продуктовые наборы беженцам из сел провинции Алеппо.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя центра Александра Буланцева.

По его словам, продуктовые наборы состоят из сахара, чая, муки, говяжьей тушенки.

«Десятки таких наборов мы выдали нуждающимся в течение получаса», — сказал Буланцев.

Он отметил, что в дни праздника Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам) в центры беженцев в Алеппо переданы несколько тысяч продуктовых наборов.