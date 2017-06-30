Житель Читы ранил из травматического пистолета трех человек. Инцидент произошел рано утром в пятницу возле одного из питейных заведений столицы Забайкалья.

Все пострадавшие были госпитализированы. Медики оценивают их состояние как среднее и тяжелое.

Как сообщает Life, 33-летний читинец поругался со своими знакомыми и обстрелял их из травматического пистолета. Мужчину доставили в отдел полиции, с задержанным работают следователи.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.