Строительство двух судов–паромов для Сахалинской области началось на Амурском судостроительном заводе, сообщает пресс-служба Хабаровского края. Общая стоимость заказа составляет 9 млрд рублей, срок выполнения – три года.

Как уточняет ТАСС, паромы будут иметь неограниченный район плавания вне зависимости от погодных условий и ледовой обстановки. Суда смогут перевозить грузовые и пассажирские железнодорожные составы, а также все виды автомобилей.

За последние пять лет на заводе были построены два азимутальных буксира проекта 2310 и морской буксир проекта 22030 для Минобороны России.