Четыре туриста из Китая и погонщик пострадали на острове Пхукет в Таиланде при нападении собаки на двух слонов, на которых они ехали.

Как передает Phuket News, ЧП с семьей китайских туристов с двумя детьми произошло утром в четверг в сафари-парке в районе пляжа «Чалонг». Собака набросилась на слонов через 200 м от начала прогулки.

Слоны побежали от нее, не удержавшись на скользкой тропе, скинули туристов. Один из двух погонщиков получил травму спины. Глава семьи травмировал лодыжку, остальные отделались ушибами и порезами. Все пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу.

Как пишет издание, владелец парка слонов извинился перед туристами и обещал покрыть расходы на лечение.