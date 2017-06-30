Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Атлантическом океане в 1,2 тыс. км к юго-западу от острова Сан-Мигел (Азорские острова, Португалия).

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения имел координаты 33.77 градуса северной широты и –38.47 градуса западной долготы. По интенсивности сотрясений оно оценивается как «очень сильное».