Власти США внесли изменения в иммиграционный указ президента Дональда Трампа, который приостановил въезд на американскую территорию для граждан Ирана, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Согласно последней редакции, женихов и невест включили в список связей, позволяющих въезжать в США, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что въезд будет разрешен только тем, у кого в США есть родители, дети, братья или сестры.

«В ходе дальнейшей оценки этого вопроса было решено, что женихи и невесты будут рассматриваться как ближайшие родственники», — цитирует агентство представителя Госдепартамента США.

Действовать указ начинает в пятницу, 30 июня. Также документ приостанавливает на 120 дней программу приема беженцев.

Ранее сообщалось, что власти американского штата Гавайи направили в федеральный окружной суд ходатайство с просьбой разъяснить составленный в Вашингтоне список семейных связей, который в Гонолулу считают слишком узким.