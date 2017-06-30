В четверг, 29 июня, президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к жителям страны за помощью в поимке пилота вертолета, который атаковал верховный суд и здание МВД. В своей речи Мадуро назвал пилота Оскара Переса преступником и убийцей.

«Если он еще находится в нашей территории, то пусть народ Венесуэлы, опознав его, поймает этого террориста и преступника, где бы он ни был», — сказал президент в эфире государственного телеканала, его слова цитирует «РИА Новости».

Также отдельно он обратился к проправительственным общественным и политическим организациям с просьбой оказать содействие органам госбезопасности в этом деле.

Ранее сообщалось, что в результате атаки никто не пострадал, хотя применялось огнестрельное оружие и гранаты. Одновременно с нападениями в интернете появилась запись видеообращения офицера Оскара Переса, возглавлявшего группу нападавших. В своем обращении он требовал свергнуть действующего президента страны.