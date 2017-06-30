В результате взрыва на угольной электростанции, прогремевшего в четверг неподалеку от города Тампа в американском штате Флорида, погибли двое рабочих и четверо получили серьезные ожоги.

Об этом сообщает газета The New York Times.

Как пишет издание, инцидент произошел во время проведения рабочими технического обслуживания электростанции. Все пострадавшие были доставлены в больницы, двоим из них потребовалась срочная транспортировка на вертолете.

Сейчас ведется расследование с целью установить причину инцидента.