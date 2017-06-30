Площадь природных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла с почти 9,4 до чуть более 10 тыс. га.

Об этом сообщает краевое министерство природных ресурсов.

По данным ведомства, за сутки ликвидированы 10 пожаров на площади 558,2 га.

В министерстве отметили, что в труднодоступной зоне зафиксированы 25 очагов на площади 20,5 тыс. га, покрытой лесом 4,6 тыс. га. Эти пожары не угрожают населенным пунктам, а прогнозируемые затраты на их тушение превышают вред, который может быть ими причинен.