Клинический госпиталь при университете Чили начал проверку в отношении бригады врачей, которые смотрели матч между командами Чили и Португалии на Кубке конфедераций во время сложной хирургической операции.

Руководство больницы заявило, что осуждает поведение врачей и наличие включенного телевизора в операционной. Сообщается, что операция прошла успешно, а состояние пациента удовлетворительное, пишут местные издания.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как медики следят за серией пенальти во время операции и празднуют успех национальной сборной.

В полуфинале турнира сборная Чили победила команду Португалии в серии послематчевых пенальти со счетом 0:3. Теперь чилийцы сразятся с немцами за первое место Кубка конфедераций. Финальный матч состоится в Санкт-Петербурге 2 июля.