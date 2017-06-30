Сирия не ликвидировала полностью свою программу создания химических вооружений, говорится в письменном заявлении Госдепартамента США. Об этом американские власти заявили после появления доклада Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), в котором подтверждается применение зарина в сирийском городе Хан-Шейхун в начале апреля.

«Сирия по-прежнему не выполняет свои юридические обязательства в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

Уточняется, что упомянутый доклад теперь будет передан на рассмотрение Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химатак.

Ранее начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт заявила журналистам, что президент Сирии якобы не ликвидировал весь арсенал химоружия, имевшийся у Дамаска.