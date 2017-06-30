Иранская государственная телерадиокомпания IRIB распространила фотоснимки, которые якобы подтверждают смерть главаря террористической группировки ИГ (организация запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

На официальном сайте компании появился коллаж из двух фотографий, на которых запечатлено тело мужчины, похожего на аль-Багдади и прижизненные фотографии лидера террористов.

Официального подтверждения этой информации нет. По версии некоторых СМИ, размещенные фотографии никак не относятся к главарю ИГ, так как их уже видели в интернете некоторое время назад.

В Минобороны России ранее сообщили, что главарь боевиков мог быть уничтожен в результате удара Воздушно-космических сил РФ 28 мая в южном предместье Ракки.