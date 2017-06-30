В Twitter появится возможность отмечать записи, содержащие не соответствующую действительности информацию. Об этом сообщает The Washington Рost со ссылкой на источники, осведомленные о нынешних проектах компании.

По данным издания, новая функция сейчас тестируется. По версии источников, поставить «черную метку» пользователи смогут, кликнув по специальной вкладке в выпадающем меню. Тем не менее газета отмечает, что введение новой возможности пока не утверждено руководством компании.

В 2016 году ежемесячная аудитория Twitter достигла почти 320 млн человек. Рыночная капитализация компании составляет более $12 млрд.