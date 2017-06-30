За невыполнение условий госконтракта ООО «Ленинградский дизельный завод» привлечено к административной ответственности за невыполнение условий госконтракта, сообщается на сайте Главной военной прокуратуры.

При проверке исполнения законодательства о государственном оборонном заказе установлено, что предприятие в установленный срок не поставило запасные части для двигателей корабельно-катерного состава.

Основным видом деятельности предприятия является производство двигателей.