Футбольный клуб «Ростов» объявил о подписании контракта с 23-летним защитником сборной Исландии Сверриром Ингасоном.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соглашение было подписано в Австрии, где команда сейчас находится на сборах. Срок договора рассчитан на три года года с возможностью продления еще на сезон.

В «Ростов» футболист перешел из испанской «Гранады». За дончан новичок будет играть под 15-м номером.

В составе сборной Исландии Ингасон дошел до четвертьфинала чемпионата Европы 2016.