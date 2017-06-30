Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что госдеп отказался обсуждать потенциальные провокации с химоружием в Сирии, потому что террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в РФ) является «союзником США в деле смены режима».

Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

«Госдеп отказался обсуждать возможность провокации с применением химоружия в Сирии. Понятно: «Аль-Каида» там теперь — союзник США в деле смены режима», — написал сенатор в Twitter.

Ранее представитель госдепа Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон не считает, что террористы готовят провокацию в Сирии с применением химоружия.