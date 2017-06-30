За сутки площадь природных пожаров в Бурятии снизилась с 8,3 до 7 тыс. га. Пожарным удалось ликвидировать 12 очагов в 8 районах на площади 4,2 тыс. га, сообщает в пятницу, 30 июня, Республиканское агентство лесного хозяйства.

Уточняется, что ликвидируют пожары более 1000 человек и 230 единиц тяжелой и лесопожарной техники.

Сейчас проходят работы по тушению 38 лесных пожаров на общей площади около 7 тыс. га.

На всей территории лесного фонда республики действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой, уточняется в сообщении.