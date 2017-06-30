Постпред США при ООН Никки Хейли обосновала недоверие к Ирану басней о лягушке и скорпионе. Таким образом она усомнилась в приверженности Тегерана к выполнению соглашения по ядерной программе.

На заседании Совбеза Хейли заявила, что выполнение обязательств в рамках ядерных договоренностей Ираном напоминает ей басню о скорпионе и лягушке.

«Скорпион попросил лягушку перевезти его через реку, лягушка вполне резонно спросила: «Откуда мне знать, что ты меня не ужалишь?» Скорпион ответил, что в таком случае они оба погибнут, и лягушка согласилась. Она позволила скорпиону забраться на спину, и они начали путь через реку», - начала пересказ басни Хейли.

«Само собой, на полпути скорпион все же ужалил лягушку, - продолжила дипломат. - На последнем издыхании лягушка спросила: «Почему?» Скорпион ответил: «Потому что свойственно мне по природе».

Никки Хейли обвинила Исламскую Республику в пренебрежении резолюцией СБ 2231, раскритиковав Тегеран за проведение ракетных испытаний и сделки с оружием. Кроме того, дипломат заявила, что «США больше не будут закрывать глаза на поведение иранского режима» и Вашингтон вместе с союзниками будет перехватывать иранские грузы с оружием, пишет ТАСС.