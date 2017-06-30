Американские новостные телеканалы посвящают большую часть эфирного времени на «проталкивание ложных повествований о России», а не на ситуации в стране.

Об этом заявила первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

На брифинге для журналистов она привела опубликованные в среду данные американской компании Media Research Center (MRC), специализирующейся на изучении работы СМИ.

Выяснилось, что американские телекомпании ABC, NBC и CBS посвящают расследованиям якобы влияния Москвы на американские выборы в три раза больше эфирного времени, чем остальным девяти актуальным темам вместе взятым.

По словам Сандерс, эти телеканалы в блоке вечерних новостей тратят «353 минуты на атаки на президента [Дональда Трампа]». При этом на сообщения о налоговой реформе уделяется одна минута, а на новости экономики — пять минут, передает ТАСС.

«Давайте сравним: 353 минуты нападок на президента и продвижение ложного повествования [о России] и одна минута на налоговую реформу — это всё за месяц. Это цифры... Цифры не лгут», — отметила представитель Белого дома.

По ее словам, СМИ делают акцент на том, что «не совпадает с приоритетами остальной части Америки».