В аэропорту Хитроу в Лондоне полицейские задержали женщину, которая подозревается в подготовке терактов. Об этом заявлено в сообщении на сайте Скотленд-Ярда.

Подозреваемую задержали по возращении из Стамбула. 21-летнюю жительницу Лондона доставили в одно из местных полицейских отделений. Сообщается, что задержание связано с событиями в Сирии.

В документе на сайте Скотленд-Ярда также сообщается, что полицейские провели обыски по двум адресам на севере британской столицы.