Всемирный банк выпустил первые в мире облигации и деривативы для поддержки развивающихся стран в случае вспышки инфекционных заболеваний.

Всего Всемирному банку удалось привлечь $320 млн за счет размещения двух выпусков бондов сроком обращения три года — на $225 млн и $95 млн. Облигации покроют расходы на лечение заболеваний, вызванных коронавирусами и пандемическими штаммами гриппа, а также инфекций, таких как Эбола и другие виды лихорадок.

Вырученные средства переданы в созданный в 2016 году фонд — Механизм финансирования чрезвычайных мер в случае пандемии, пишет «Интерфакс».

Решение о выпуске облигаций стало результатом вспыхнувшей в 2013–2014 годах эпидемии лихорадки Эбола, унесшей жизни 11 тыс. человек в Гвинее, Либерии и Сьерра-Леоне и других странах Западной Африки.