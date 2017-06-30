Новые требования американских властей ужесточить меры безопасности при проверке пассажиров авиарейсов в США коснутся двух аэропортов Москвы – Домодедово и Шереметьево.

Об этом в четверг, 29 июня, сообщил представитель Министерства национальной безопасности США.

«Усиленные меры безопасности затронут авиакомпании, выполняющие прямые рейсы в Соединенные Штаты из двух аэропортов в России: Домодедово и Шереметьево», – сказал он корреспонденту ТАСС.

Ранее сообщалось, что новые требования безопасности коснутся 280 аэропортов в 105 государствах. Так, воздушные гавани должны усовершенствовать досмотр пассажиров при помощи технических средств, а также ввести более тщательный досмотр электронных устройств. Кроме того, требуется ужесточить меры безопасности вокруг воздушных судов и в зонах ожидания.