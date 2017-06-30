Хирурги одной из чилийских больниц смотрели телевизионную трансляцию полуфинального матча Кубка конфедераций Португалия – Чили во время проведения операции.

Об этом сообщает «Лента.Ру».

В интернет попала видеозапись, на которой врачи радостно реагируют на удачно отбитый чилийским вратарем пенальти. В это время на операционном столе лежит пациент.

Видео вызвало широкий общественный резонанс в Чили. Депутат парламента страны Карла Рубилар раскритиковала поведение медиков и пообещала разобраться в произошедшем.

В полуфинале Кубка конфедераций 28 июня сборная Чили обыграла португальцев со счетом 3:0 после серии пенальти.