Технологический ценовой аудит (ТЦА) проектов РЖД в 2016 году позволил компании сэкономить 25 млрд рублей. Об этом «Известиям» заявил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

По его словам, проверки проходили БАМ, Транссиб и объекты Азово-Черноморского железнодорожного узла. Экономия стала возможной, например, за счет использования старых рельсов и оптимизации логистики. Теперь средства перераспределят внутри проектов, на которых они и были сэкономлены.

«Также подлежит детальной проверке проектная документация высокоскоростной магистрали Москва–Казань, новый инвестпроект по Северному широтному ходу стоимостью более 250 млрд рублей. Кроме того, сейчас готовятся предложения по реализации инвестпроектов, связанных с развитием инфраструктуры Элегестского угольного месторождения», — отметил Абызов.

ТЦА проводится для всех крупных инвестиционных проектов с участием государства с 2012 года. Его проводят независимые аудиторские компании. В ходе аудита проверяются обоснованность и цели проекта, оптимизируются проектные решения и расходы.

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БАМ и Транссиб позволили сэкономить