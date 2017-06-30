Политический обозреватель американского телеканала CNN Вэн Джонс заявил, что видеозапись, на которой он говорит о безосновательности утверждений о связях между президентом США Дональдом Трампом и РФ, является сфабрикованной.

Свою позицию он изложил в авторском материале, размещенном в четверг на сайте CNN.

Накануне известный в США консервативный активист и общественный деятель Джеймс О'Киф обнародовал сделанную на скрытую камеру видеозапись. На кадрах запечатлен Джонс, который говорит: «Что касается России, это всё полная ерунда». По словам О'Кифа, речь шла об утверждениях о вмешательстве РФ в выборы в США и о связях Трампа с российскими должностными лицами.

В свою очередь Джонс заявил, что его слова касались ожиданий демократов, полагающих, что окончательные результаты расследований по РФ могут каким-то образом привести к отставке Трампа. Однако, по утверждению Джонса, запись была смонтирована таким образом, чтобы возникло впечатление, будто он отвечает на совсем другой вопрос.

Обозреватель заявил, что стал жертвой обмана, и назвал О'Кифа мошенником, от которого «честный человек должен бежать, как от чумы».