Россия при падении цен на нефть потратила $965 из золотовалютных резервов в расчете на человека для того, чтобы справиться с рисками девальвации национальных валют и потери резервов. Об этом свидетельствуют данные исследования «ФинЭкспертизы», с которым ознакомились «Известия».

РФ к середине 2017 года справилась с этими рисками лучше многих нефтедобывающих стран. Так, например, Саудовская Аравия потратила $3,6 тыс., Катар — $2,8 тыс., Норвегия — $1,4 тыс.

В период низких цен на нефть золотовалютные резервы ЦБ сократились на $142 млрд. Средства направили на поддержание курса рубля через валютные интервенции. Банк России перевел рубль в свободное плавание в ноябре 2014 года для сохранения резервов. При этом другие государства, чья экономика зависит от углеводородов, либо приняли решение тратить резервы, чтобы не допустить ослабевания нацвалюты, либо не тратить резервы совсем и отпустить валюту.

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Поддержка рубля обошлась в $965 на человека