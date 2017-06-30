В США могут оштрафовать или отозвать разрешения на совершение полетов в страну авиакомпаниям, которые не будут соответствовать новым мерам безопасности. Об этом передает Рейтер со ссылкой на представителей министерства внутренней безопасности США.

Напомним, в среду США объявили о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа. Как поясняло министерство внутренней безопасности, они коснутся 180 авиакомпаний и более 2 тыс. авиарейсов.

«Известия» уже писали о том, что уведомление от администрации транспортной безопасности США получил «Аэрофлот», единственный российский перевозчик, выполняющий прямые рейсы в эту страну.

Ранее сообщалось, что в рамках усиления мер безопасности США введет дополнительные проверки пассажиров и их электронных устройств на предмет нахождения взрывчатки. При этом авиакомпаниям будет дано время на подготовку к нововведениям.