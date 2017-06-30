Крупнейший банк Германии Deutsche Bank отклонил запрос американских конгрессменов-демократов о счетах президента США Дональда Трампа.

Ранее демократы в комитете по финансам в палате представителей США направили письмо гендиректору банка Джону Крайану с просьбой предоставить информацию о счетах президента Трампа.

По данным агентства Reuters, об отказе предоставить информацию конгрессменам сообщили юристы банка из правовой фирмы Akin Gump Strauss Hauer & Feld.

Отмечается, что Deutsche Bank предоставил компании Трампа Trump Organization несколько миллионов долларов для покупки недвижимости.