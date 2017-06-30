В Румынии в 40-метровое ущелье упал грузовик с военнослужащими. В результате происшествия погиб один человек, 10 человек получили различные травмы.

Как передает агентство Agerpress, все пострадавшие доставлены в больницу Кампулунга. В ближайшее время шестерых раненых отправят в Бухарест.

Происшествие произошло в труднодоступной гористой местности недалеко от города Дамбовишоара. В грузовике находилось 13 военнослужащих. Двое находятся на дне ущелья под обломками автомобиля. О том живы ли они, пока неизвестно, спасатели сейчас пытаются к ним добраться.

Сообщается, что грузовик следовал в колонне из четырех автомобилей. На месте ДТП работает спасательная группа, передает «Газета.ру».