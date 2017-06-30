В Министерстве финансов России поддержали идею Счетной палаты штрафовать банки, которые воспользовались антикризисной правительственной программой помощи, но при этом не нарастили объемы кредитования реального сектора. Как пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев, такое решение принял наблюдательный совет Агентства по страхованию вкладов на этой неделе.

«Максимальный штраф — 2% от тех денег, которые они получили, на усмотрение совета директоров. Некоторые банки получили по 100 млн рублей — к таким банкам будут применяться, конечно, копеечные штрафы», — сказал он журналистам «Известий».

В 2015 году правительство РФ докапитализировало крупнейшие банки на 1 трлн рублей, выдав им в капитал облигации федерального займа. Помощь получили ВТБ, Промсвязьбанк, Альфа-банк и другие кредитные организации. Одно из главных условий получения такой помощи, выдвинутое правительством, — увеличение кредитного портфеля на 1% каждый месяц через ипотеку, ссуды малому и среднему бизнесу. Как отметили в ведомстве, многие банки оказались неспособны выполнить это условие.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Крупнейшие банки оштрафуют за невыдачу кредитов