Правительство Италии предлагает использовать альтернативные морские порты для доставки мигрантов, спасенных в Сицилийском проливе. Как сообщает в четверг новостной канал Sky TG-24, речь идет о Мальте и Тунисе.

Напомним, ранее «Известия» писали, что Италия готова закрыть свои порты для приема иностранных кораблей в первую очередь для неправительственных организаций с мигрантами на борту. Заявление было сделано после сообщений о прибытии на территорию Апеннин около 12 тыс. иностранцев за последние несколько дней.

Итальянские власти заявили, что страна исчерпала резервы для приема мигрантов, число которых с начала года достигло 80 тыс. человек. Предложения в Брюсселе изложил посол страны при ЕС Маурицио Массари.

Согласно оценкам, расходы Италии на прием мигрантов в 2017 году превысили $4 млрд. Кроме того, многие представители локальных властей отказываются принимать мигрантов на своей территории. В итоге возникает конфликт между центральной властью и регионами, пишет ТАСС.

Более 85% иностранцев, пересекающих Средиземное море, прибывают в Италию. При этом до 80% из них не попадают под статус беженцев и являются так называемыми экономическими мигрантами.