Следователи правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики рассматривают две версии частичного обрушения одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли.

Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на источник в комиссии, которая проводит расследование.

По одной из версий, в здании сработало взрывное устройство, по другой — причиной обрушения стало «воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания».

Речь идет, в частности, о вероятном подмыве конструкций здания из-за сильных дождей.

Напомним, в четверг в здании университета произошло частичное обрушение кровли и перекрытия с третьего по первый этаж. По предварительным данным, площадь обрушения составила 340 кв. м.