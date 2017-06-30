Глава департамента здравоохранения Владимирской области решил принести извинения за резкое высказывание своего заместителя в адрес жительницы города Собинка.

Об этом заявила председатель комитета общественных связей и СМИ обладминистрации Рита Шляхова.

«Мы считаем, что подобное высказывание было недопустимо… Завтра руководитель департамента здравоохранения региона отправится в город Собинка, где встретится с местными жителями и принесет извинения», — цитирует ее «РИА Новости».

Ранее на YouTube появилась видеозапись встречи руководства регионального департамента здравоохранения и жителей Собинки, на которой видно, как замначальника ведомства Елена Овчинникова пытается начать выступление, однако ее перебивает одна из горожанок.

В ответ чиновница заявляет: «IQ у меня немножко повыше, чем ваш. Если вам что-то не нравится, пожалуйста, уходите. Поэтому спокойно сидите и слушайте меня».

Департамент здравоохранения назначил служебную проверку. При этом в ведомстве отметили, что инцидент произошел на коллегии, проходившей в закрытом режиме, а люди пришли на мероприятие без приглашения и попытались его сорвать.