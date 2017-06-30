Россия в ближайшее время ожидает от американского Госдепартамента разъяснений по решению кризиса, который возник из-за скандала вокруг дипломатической собственности РФ в США. Об этом «Известиям» рассказали источники в российском Министерстве иностранных дел.

Напомним, в 2016 году администрацией экс-главы США Барака Обамы был закрыт доступ к загородным дачам посольства РФ в Вашингтоне и постпредства в Нью-Йорке. После смены американского лидера российская собственность не была возвращена.

Через полгода Москва подготовила перечень ответных мер. Если выход из ситуации не будет найден в ближайшее время — под угрозой окажутся дача американского посольства в Серебряном Бору и складское помещение в Москве.

По словам источников «Известий», недавно американская сторона пообещала в ближайшее время направить в МИД РФ предложения по выходу из кризиса, в связи с чем в Москве решили «пока подождать».

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США готовят план по урегулированию дипломатического кризиса с Россией