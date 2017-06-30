Белый дом направил на утверждение в сенат кандидатуру Кэй Бэйли Хатчисон на должность постоянного представителя США в Совете НАТО.

«В сенат направлена (на утверждение) кандидатура Кэя Бэйли Хатчисона на пост постоянного представителя США в Совете НАТО в ранге посла», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Ранее 73-летняя Кэй Бейли Хатчисон занимала пост сенатора от штата Техас с 1993 до 2013 год. С февраля 2013 года она работает старшим адвокатом в юридической фирме Bracewell & Giuliani в Далласе.