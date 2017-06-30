Главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев назвал великолепной организацию Кубка конфедераций в России.

«Мы очень довольны. Организация была великолепной, все прекрасно функционировало, для нас были созданы лучшие условия здесь [в Сочи] и в Казани, на тренировочной базе», — сказал наставник.

Йоахим Лев рассказал, что его подопечные прекрасно себя чувствовали в Сочи во время подготовки к матчу. Наставник также отметил хорошие условия стадиона «Фишт», где проходил полуфинал турнира.

Напомним, сборная Германии со счетом 4:1 обыграла мексиканцев. В финале Кубка конфедераций немцы встретятся с командой Чили. Матч состоится 2 июля в Санкт-Петербурге.