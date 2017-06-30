Американские власти до сих пор не обнаружили ни единого доказательства сговора президента Дональда Трампа с представителями России.

Об этом со ссылкой на источник в конгрессе США сообщает телеканал Fox News.

«Главная проблема заключается в том, что спустя месяцы и месяцы множественных расследований никто так и не обнаружил никаких доказательств сговора», — сказал представитель конгресса.

По его словам, в связи с этим демократы переключили свое внимание на поиск доказательств того, что Трамп мог препятствовать проведению расследований по России.

«А поскольку это, скорее всего, также не увенчается для них успехом, они явно будут готовы выступить с какими-нибудь новыми обвинениями», — заявил собеседник телеканала.

Он отметил, что в политических интересах демократов — «затягивать эти расследования как можно дольше».

По его данным, расследование по поводу якобы существовавших связей между Трампом и РФ ведут уже как минимум пять комитетов в обеих палатах конгресса и три федеральных ведомства.