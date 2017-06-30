Покрашенных в розовый цвет самоедов из Краснодарского края принял в четверг московский питомник Минобороны «Красная звезда». Об этом сообщила владелица питомника в Геленджике Маргарита Щербинина.

Напомним, зоозащитники нашли собак в лесу в 60 км от Геленджика несколько дней назад. История приобрела широкий общественный резонанс после публикации в группе «Хаски хэлп» в соцсети «ВКонтакте». Позже прокуратура Краснодарского края начала проверку и поиск хозяина животных. В питомнике Щербининой самоеды находились шесть дней.

Сейчас состояние собак не вызывает опасений, но для окончательного вывода необходимо более полное обследование ветеринара, пишет ТАСС.

Зоозащитники полагают, что животных покрасили для фото с туристами, передает «Федеральное агентство новостей».