Министерство финансов США сообщило о включении китайской компании и двух граждан КНР в список санкций по КНДР. Под запретом оказались транспортная компания Dalian Global Unity Shipping Agency из китайского Даляня, а также два гражданина Китая Ли Хун Жи и Сунь Вэй.

Ранее американские власти ввели ряд односторонних санкций в отношении КНДР за разработку ядерного оружия и баллистических ракет. В КНДР в ответ на это заявили, что не откажутся от развития ядерной программы.