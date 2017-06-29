Американская теннисистка Винус Уильямс попала в ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает «Газета.Ру», спортсменка на внедорожнике столкнулась на перекрестке с другим автомобилем на перекрестке, которым управлял 78-летний Джером Барсон.

Пожилой мужчина был госпитализирован и умер через две недели. Его супруга, также находившаяся в автомобиле в момент аварии, выжила.

Уильямс признали виновницей ДТП, но следов алкоголя или наркотиков в ее крови не нашли.