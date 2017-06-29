Президент Украины Петр Порошенко в ответ на общественную петицию с требованием снять в стране блокировку социальной сети «ВКонтакте» заявил о том, что это невозможно.

«Поддержку электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса «ВКонтакте» считаю невозможным», — сказано в ответе, который в четверг опубликовала пресс-служба Порошенко.

Свой отказ Петр Порошенко объяснил желанием защитить интересы Украины. Он считает, что российские спецслужбы пользуются соцсетями для сбора информации об Украине и ее гражданах, пишет ТАСС.

Петиция от 16 мая менее чем за месяц набрала более 25 тыс. голосов, что обязывало президента отреагировать на инициативу граждан. Напомним, в этот же день Петр Порошенко ввел санкции против российских соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компаний «Мейл.ру», «Яндекс» и их сервисов.