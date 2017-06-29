Американский Госдепартамент отказался комментировать возможную встречу министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона на саммите G20 в Гамбурге. При этом в ведомстве заявили о готовности переназначить встречу заместителей — Сергея Рябкова и Томаса Шеннона. Об этом заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт на брифинге в четверг.

У нас была запланирована встреча с участием замгоссекретаря Шеннона, эту встречу русские отменили ... но мы открыты к тому, чтобы переназначить ее, и мы надеемся на это, чтобы убрать некоторые раздражители», — приводит ее слова «РИА Новости».

Науэрт добавила, что на данный момент не располагает расписанием встреч Тиллерсона на G20.