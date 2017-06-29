Американский президент Дональд Трамп объявил о новой программе по разработке нефтегазовых месторождений на шельфе США.

«Это откроет доступ к энергетическим богатствам, которые находятся рядом с берегами США», — сказал он, выступая в минэнерго.

По словам американского лидера, данная мера «позволит разблокировать дополнительные энергоресурсы, находящиеся на 94% шельфовых территорий США», передает «РИА Новости».

Трамп подчеркнул, что во время президентства его предшественника Барака Обамы большинство из них были закрыты для разработки.