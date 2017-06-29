В четверг, 29 июня, на Московской бирже курс евро превысил отметку 68 рублей впервые с декабря 2016 года, свидетельствуют данные торговой площадки.

По данным на вечер четверга, евро стоил 68,01 рубля, прибавив 62 копейки по сравнению с закрытием предыдущей сессии. Доллар при этом вырос на 31 копейку ­— до 59,51 рублей.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что серьезных колебаний курса рубля в ближайшее время не ожидается, а действующие курсы будут более или менее стабильными.