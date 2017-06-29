Проливной дождь с грозой в четверг парализовал движение транспорта в Берлине. В германской столице задержаны несколько десятков авиарейсов в аэропортах Тегель и Шенефельд.

Правоохранительные органы объявили чрезвычайное положение в городе. По данным местных СМИ, в отдельных районах Берлина выпало до 100 литров осадков на 1 кв. м.

Экстренным службам Берлина уже поступило более 700 сообщений об авариях, затопленных улицах, подвалах, станциях метро, а также о других чрезвычайных происшествиях. Ливень обрушился и на другие части Германии. Сильные дожди привели к затоплению улиц в Бранденбурге, Нижней Саксонии и Тюрингии.