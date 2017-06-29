Помощник президента США по национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер заявил, что формирование единого подхода стран G20 к взаимодействию с Россией является одной из целей президента США Дональда Трампа на саммите, который состоится на следующей неделе в Гамбурге.

«Нужно сформировать общий подход к взаимодействию с Россией, необходимо установить более конструктивные отношения», — сказал он.

Также Макмастер отметил, что США ясно дали понять, что будут принимать меры для сдерживания якобы дестабилизирующего поведения России. Также он отметил, что Трамп рассчитывает встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита.