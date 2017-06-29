Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил в четверг, что большая часть метрополитена в мегаполисе находится в аварийном состоянии. Он поручил главе городского транспортного управления в течение месяца разработать и представить план по модернизации подземки.

На конференции, посвященной проблемам развития транспорта, Куомо заявил, что более чем у 700 из 6,4 тыс. вагонов поездов закончился допустимый 40-летний срок эксплуатации.

«Они должны быть в музее», — сказал Эндрю Куомо.

Губернатор Куомо также считает недопустимым, что один устаревший вагон заменяют на новый в среднем раз в пять лет. Он также указал на устаревшие коммуникации и техническое оснащение подземки, постоянные перебои с подачей электроэнергии, обветшалое состояние станций, пишет ТАСС.

На обновление подземки губернатор обещал выделить из бюджета $1 млрд. Метрополитен Нью-Йорка является крупнейшим в мире по количеству станций и седьмым в мире по годовому пассажиропотоку.