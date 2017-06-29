Вашингтон не считает, что террористы готовят провокацию в Сирии с применением химоружия.

Об этом заявила журналистам представитель госдепартамента Хизер Науэрт, отвечая на вопрос, обеспокоены ли США возможностью провокации со стороны террористов.

По утверждению Науэрт, химоружие применяло лишь сирийское правительство, и «на этот счет нет никаких дебатов», передает «РИА Новости».

На вопрос, считают ли США, что Сирия избавилась от химоружия в соответствии с российско-американскими договоренностями 2013 года, представитель госдепа ответила: «Нет».