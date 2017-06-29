Один человек пострадал в четверг в результате столкновения полицейского автомобиля с легковым в Новой Москве.

По данным столичного управления ГИБДД, столкновение автомобилей произошло вечером в четверг в районе поселка Первомайское. О состоянии пострадавшего пока информации нет. Также неизвестно, по чьей вине произошла авария.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники столичного управления ГИБДД. Все обстоятельства ДТП устанавливаются, пишет ТАСС.