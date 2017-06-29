Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила в четверг, что президент США Дональд Трамп всегда дает сдачи, когда его атакуют. Так она объяснила ранее появившуюся запись в Twitter президента США, в котором он резко и, по мнению многих, оскорбительно высказался о телеведущих MSNBC.

«Президент постоянно подвергается атакам, в том числе персональным... И он ясно дал понять, что когда его атакуют, он будет давать сдачи», — сказала Сандерс на брифинге.

Она также отметила, что не думает, что кого-то удивляет ответ Трампа огнем на огонь. По ее словам, шоу Morning Joe ранее неоднократно позволяло себе личностные нападки в адрес президента и членов его команды. Они называли американского лидера «психически больным» и «лжецом».